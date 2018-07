Eesti parim naistennisist Anett Kontaveit jätkab täna Wimbledoni turniiri teises ringis. Seda juhul, kui ilm helde on. Maailma edetabeli 27. number madistab 23aastase ameeriklanna Jennifer Brady'ga (WTA 74.).

Kõikvõimas Google eeldab, et kohtumine saab alguse umbes 17.30. Tegemist on Wimbledoni 14. väljaku kolmanda matšiga, enne Kontaveidi heitlust peetakse seal kaks meeste üksikmängu. Esimene neist algab 13.30.



Ajaplaan võib aga muutuda, sest vihma tõenäosus on väga suur. Õhtuleht toob mängu teieni otseblogi vahendusel.