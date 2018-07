Brasiilia pallivõluri Neymari tembutamised jalgpalli MMil on paljusid fänne pahandanud, aga ka naerutanud. Mees kukub pikali ka väikseima puute peale ja püherdab grimasse tehes minutite kaupa murul. Nüüdseks on selgunud, kui palju brasiillane täpselt platsil pikali on.

Šveitsi telekanal RTS on välja arvutanud, et Neymar on siiani murul püherdanud lausa 14 minutit. Mängu kohta teeb see keskmiselt 4 minutit ja 30 sekundit agoonia teesklemist.

Ainuüksi kaheksandikfinaalis Mehhiko vastu oli Neymar „vigastatud” viis ja pool minutit. Kõige pikem mängupaus toimus peale seda, kui Layun 26-aastasele brasiillasele jala peale astus. Järgnes draama, millesarnast pole nähtud ei Panso koolis ega ka Draamateatris.

Alagrupimängus Serbia vastu veetis Neymar murul püherdades vaid minuti ja 56 sekundit. Costa Rica mängus läks selle tegevuse peale 2 minutit ja kuus sekundit, Šveitsi vastu kestsid PSG palluri kannatused 3 minutit ja 40 sekundit.

Neymar on kiirest saanud jalgpallimaailma naerualuseks ja pilavideoid liigub internetis tuhandeid. Lisaks muudab lõunaameeriklane enne igat mängu ka oma soengut. Sellegipoolest võib Brasiilia sel aastal kuuendat korda maailmameistriks tulla. Veerandfinaalis ootab ees Belgia, poolfinaalis Prantsusmaa või Uruguay ning edu korral tundub tõenäoline, et tiitlil seisab ees veel Inglismaa või Horvaatia, kuid maha ei saa kanda ka tugeva kaitsega rootslasi.