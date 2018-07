Inglismaa jalgpallimeeskond tegi teisipäeval peetud kaheksandikfinaalis ajalugu, võites riigi ajaloos esimest korda MMil penaltiseeria. Brittide väravavaht Jordan Pickford oli 11-meetri karistuslöökideks põhjalikult valmistunud.

Telepildis oli näha, et Inglismaa väravavahi joogipudelile oli tehtud märkmeid. Tõenäoliselt selleks, et meeles pidada, kuhu keegi kolumblastest tavaliselt lööb. 24aastane väravavaht peitis pudelit enne seeriat rätiku all.

Kiri pudelil.

Märkmetest oli kasu ja Pickfird tõrjus Bacca penalti.

Evertonis leiba teeniv puurivaht tõrjus Carlos Bacca löögi ning sellest piisas, et Inglased veerandfinaali viia. „Ma teadsin, et kogu riik tahab minult tõrjet, seega loodetvasti tõin mõnele inimesele naeratuse näole,” kommenteeris Pickford.

„Tegin natuke eeltööd ja teadsin, et Bacca võib olla penaltiseerias nende nõrk lüli. Usaldasin oma instinkte ja läksin tugevate kätega õigele poole – olen õnnelik,” lisas inglane.

See pole esimene korda, kui väravavaht MMil penaltiseerias spikrit kasutab. 2006. aastal mängis Saksamaa veerandfinaalis Argentina vastu ja sakslaste väravavaht Jens Lehmann oli märkmed lõunaameeriklaste penaltite kohta peitnud säärekaitsme alla. „Ayala – vaata löögijalga, vasakule alla,” seisis paberil näiteks argentiinlaste teise lööja kohta. See oli üks kahest penaltist, mille puurivaht tõrjus ja sakslased võitsid penaltiseeria 4:2.