„Kindlasti on MM-i suurimad üllatajad seni Venemaa ja Jaapan. Esimene, kuna sai veerandfinaali ning alistas ühe peafavoriitidest, Hispaania, ning teine, sest pääses edasi alagrupist. Enne turniiri oli Venemaa koondise seis igas mõttes masendav ning MM-i eelsetes sõprusmängudestki peale kaotuste ja viikide muid tulemusi ei olnud. Tõusva päikese maa mehed said aga edasi tänu suurepärasele algusele ning võimekusele edestada alagrupi favoriiti Poolat. Play-offide alguses lisati vürtsi saavutatud imele ning mindi 2-0 Belgia vastu juhtima. Koefitsient Jaapani võidule Belgia vastu oli enne mängu 9-10 vahel,“ räägib OlyBeti spordiennustuse juht Vladimir Dratšjov.

Vladimir Dratšjov nendib, et jalgpallis panustamisega on alati keeruline ja soovitused võivad olla pehmele pinnasele rajatud. „Näiteks isiklikult oleks arvanud enne turniiri, et nii kogenud meeskond nagu Argentina võtab alagrupis esikoha ning mängib jalgpalli. Reaalsus osutus täiesti vastupidiseks. Kui peaks mingeid ennustusi tegema, siis kindlasti valiks nišipakkumiste hulgas, näiteks kui palju väravaid lüüakse või kui palju kollaseid kaarte näidatakse mängus,“ räägib Dratšjov.

Tema sõnul on teine võimalus mängu paremini ära tabada, panustades reaalajas. „Nii võib paremini tajuda mängu käiku ning hoiduda valedest eeldustest, et favoriit ilmtingimata võidab. Tihtipeale on juba peale esimesi minuteid näha, et soosik mängib loiult või et mittesoosik on oluliselt teravam, kui kõik enne mängu arvasid. Mängu võidule panustamine on sellel turniiril ületamatu raskus,“ lisab Dratšjov.

OlyBeti spordiennustuse juhi sõnul on panustamisprotsess lihtne. „Esiteks tuleb luua panustamise keskkonnas endale konto, kanda sinna sobiv summa ning spordiennustus võibki peale hakata. Mina võin mõistagi soovitada OlyBeti spordiennustuse keskkonda, kus sellel MM-il on eriti kõrge tagasimaksemääraga koefitsiendid,“ lausub Dratšjov.

Teine hea võimalus kohapealset elamust saada on minna OlyBeti spordibaari ning vaadata mängu sportlikus õhkkonnas koos sõprade ja suupistetega. „Kohapeal on ka panustamine märksa lihtsam, ei pea muud tegema kui kassas ütlema, kuhu panust soovitakse panna,“ lisab ta. Panustamise puhul on igaühe otsustada, kui suure summaga ta mängu läheb. Miinimumpanus algab 10 sendist.

Selle MM-i ja ka kogu aasta kõige ületamatum pilet on kahtlemata eraldi ära märkimist väärt. „Üks klient pani mitmikpanuse, mille summa oli 30 senti ning võit 5865 eurot. Antud pileti koefitsient oli 19 553 ning koosnes 12 MM-i mängu valikust,“ toob Dratšjov välja. Ta toonitab, et ka taoline võidukoefitsient on väga eriline – reeglina on kõik üle 1000 suurusega koefitsiendid harva esinevad.

