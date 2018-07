Šveitsi tennise superstaar Roger Federer avaldas intervjuus, milliseid mängijaid ta noorena vaatas ja kust sai inspiratsiooni.

36aastane Federer, kes jahib oma üheksandat Wimbledoni tiitlit, lausus, et teda inspireerivad legendid nagu Boris Becker, Stefan Edberg ja Pete Sampras.

„Arvan, et minu mängustiil on seotud mängijatega, keda ma imetlesin,” sõnas šveitslane. „Boris Becker, Stefan Edberg ja Pete Sampras mängisid väga sarnast tennist, kuid igaühel oli unikaalne stiil. Kohe torkab silma, et kõik lõid tagakätt ühe käega. Võibolla löön ka mina seepärast nii.”

Dopinguteste tehakse liiga vähe

20kordset suure slämmi tšempioni on viimase kuu jooksul testitud seitse korda. „See on üsna raske olnud,” tunnistas ta. „Testija elab Šveitsis samas külas kus mina, seega see on tema jaoks väga mugav. Kui tal on kodus igav, siis tõenäoliselt mõtleb, et kontrollib mind, vaatab kas mul läheb hästi. See võtab ainult 10 minutit, mida iganes.”

Roger toob välja ka testimise teise külje. „Dubais pole mind peaaegu üldse testitud, mis valmistab pettumust. Ausalt öeldes on mind seal 15 aasta jooksul vaid ühe korra testitud. Ma arvan, et väga palju sõltub sellest, kus oma aega veedad. Ehk on ka see miski, mis mulle väga ei meeldi: järjekindlusetus, kus teste tehakse.”

„Saan aru, et see on ilmselt seotud WADA (Maailma Antidopingu Agentuur) eelarvega. Ühe testi pärast kellegi Dubaisse lennutamine oleks mõttetu,” lisas ta. „Ikkagi ei tohiks see vabandus olla. Meil on rohkem rahastust vaja. Loodetavasti see juhtub, sest ma ei usu, et testimist saab kunagi liiga palju olla. On oluline, et need inimesed on professionaalid, nad teavad, mida teevad. Nad kohtlevad sind kui inimest, mitte kriminaali.”