Nižni Novgorodi linnapea Vladimir Panov andis teada, et homme on Venemaa suuruselt viiendas linnas lühendatud tööpäev. Põhjuseks on kell 17 algav jalgpalli MMi veerandfinaal Uruguay ja Prantsusmaa vahel.

Panov pöördus kõigi eraettevõtete poole ja kutsus üles järgima avaliku sektori eeskuju ning laskma töötajatel varem koju minna. Terve päeva jooksul leiab Nižni Novgorodi liiklusest palju piiranguid ning see võib tekitada suuri ummikuid.

Seega osaliselt saab linnarahvas varem töölt lahti kaose vältimise eesmärgil, teise külje alt saavad kõik tähistada ajaloolist matši. Tegemist on viimase korraga, kui MMi matš Nižni Novgorodis peetakse. Varem kohtusid seal ka Rootsi - Lõuna-Korea, Argentina - Horvaatia, Inglismaa - Panama, Šveits - Costa Rica ja Horvaatia - Taani.