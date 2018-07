Rootsi jalgpallilegend Zlatan Ibrahimovic võib küll olla tuhandete kilomeetrite kaugusel Los Angeleses LA Galaxy eest mängimas, kuid mees mõtleb siiski ka oma kodumaa peale, keda ootab ees veerandfinaal Inglismaa vastu.

36aastane ründaja arvab, et Rootsi võib MMil minna lõpuni välja. „Ma arvan, et neil on suurepärane võimalus maailmameistrivõistlused võita. Suur avaldus tehti Mehhiko alistamisega ja võideti ka Šveitsi. Nad teevad asju, mida keegi poleks osanud oodata, kuid nad usuvad endasse ja iga rootslane on uhke,” lausus Rootsi koondisest välja jäetud Ibra Rootsi Raadiole.

Samal ajal kui inglased on ekstaasis penaltiseeria võidu pärast ja loodavad, et jalgpalli sünnimaa suudab esimest korda peale 1966. aastat maailmameistriks tulla, ei tasu hirmkõva kaitsega Skandinaavia riiki kindlasti maha kanda. Nelja mänguga on endale lastud lüüa vaid kaks väravat. Mõlemad tabamused lõi rootslaste võrku Saksamaa.

Inglismaa ja Rootsi veerandfinaal algab laupäeval kell 17.00. Eelmine kord, kui need kaks meeskonda omavahel kohtusid, juhtus see: