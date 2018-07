Portugali jalgpallitreener Jose Mourinho külastas Venemaal Tušinos kohalikke noorjalgpallureid ja mängis omapärast tulevikku vaatavat mõttemängu.

MMi ajal Russian Today eksperdina töötav Mourniho ütles 11-13aastastele poistele ja tüdruktele, et tulevikus võiksid nad kõik koos Venemaa koondisesse kuuluda. "Esitan teile väljakutse, sest mõnikord lähevad unistused täide. Ütleme, et 12 aasta pärast olen mina Venemaa koondise peatreener ja mõned teist mängivad minu käe all. Leppisime kokku?" pidas Moutinho motiveeriva kõne.

Praegu töötab Mourinho Manchester Unitedi meeskonna peatreenerina.