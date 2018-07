Ekspress Meedia toob tipptasemel hoki Tallinnasse: Helsingi Jokerite kaks KHLi kodumängu toimuvad oktoobri lõpus Tondiraba jäähallis.

Jokerit mängib kaks põhihooaja koduväljakumängu Tallinnas oktoobri lõpus, kui klubi tähistab ühtlasi oma 51. tegevusaastat. Punakollaste fännidele on see tõeline unelmate reis! Mängude korralduse ja läbiviimise kaaskorraldaja on Ekspress Meedia.

Jokerit mängivad Tallinnas 2015. aastal valminud ja 5850 kaasaelajat mahutavas Tondiraba Jäähallis kaks pingelist KHL-mängu oma läänekonverentsi vastastega. Reedel, 26. oktoobril on vastaseks Moskva Spartak ja kaks päeva hiljem, pühapäeval, 28. oktoobril Tšerepovetsi Severstal Reedene hokilahing algab kell 18.30 ja pühapäevane mäng kell 15.00.

Tallinn on Jokerite meeskonnale ja klubi toetajatele hästi sobiv mängupaik, sest koht on tuttav ja vahemaad lühikesed. Eelmisel hooajal Riias oli meeskonnal 2000 Soomest kohale sõitnud toetajat, kelle toel mäng ka võideti. Nüüd on ees ootamas veelgi fantastilisem sündmus. "Tallinnas peetavatest mängudest kujuneb kindlasti meeldejääv kogemus kõikidele asjaosalistele," sõnab Jokerite tegevjuht Jukka Kohonen.

"Need ühised reisid suurendavad Jokerite meeskonnavaimu ja motivatsiooni hästi mängida, seda on Riias ja Peterburis selgesti näha olnud. Nüüd ootab ees täiesti uus koht Tallinnas, kus tänu Eesti jäähoki kiirele arengule on kindlasti ka uusi toetajaid tekkimas nii Jokerite meeskonnale kui ka kogu KHL-ile," jätkab Kohonen.

Jokerit tähistab Tallinna mängude ajal 51. aastapäeva ja kindlasti on plaanis laupäeval, kahe mängu vahel, ka sünnipäevapidu pidada. Päeva programm algab juba õhtupoolikul mängijate kohtumistega ja kohal on ka võluv Jokerit Dance Team. Õhtul on ootamas ametlik sünnipäevapidu, koht ja algusaeg teatatakse hiljem.

Pileteid mängudele saab Soomes osta Ticketmasterist ja Eestis Piletilevist. Pileti hind on 29-59 eurot (+ teenustasu). Piletite müük rus.delfi.ee lugejatele algab 09.07 kella 10:00. Avalik müük algab nädal hiljem. Eeliskoodi leiab rus.delfi.ee/hoki.