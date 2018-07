Vuti MM läheneb iga hetkega kauaoodatud kulminatsioonile. Täna selgitatakse Venemaal viimased kaks poolfinalisti.



Stardipaugu annavad päevale Rootsi ja Inglismaa. Esimestele meeldib kaitsta, teistele unistada. Selge on aga see, et mõlemad on juba teinud oma viimase aja võimsaima turniiri. Kelle jaks raugeb?

Stuudios analüüsivad kohtumist Siim Kera ning vutitreener Marko Pärnpuu, kel palusime hetkeks võtta Inglismaa juhendaja Gareth Southgate'i koht ning mõtiskleda selle üle, kuidas inglased kindlat Rootsi kaitset murda võiks.



Päeva lõpetab oodatud vastasseis võõrustaja Venemaa ning Horvaatia vahel. Kas kaheksandikfinaalis Hispaaniat üllatanud venelased teevad seekord põrguks horvaatide elu?



Olybeti koefitsientidega saad tutvuda siin!