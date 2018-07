Ameerika tennisist John Isneri (ATP 10) käes peitub uskumatu jõud. 208 cm pikk tennisist alistas Wimbledoni 1/32-finaalis belglase Ruben Bemelmansi (ATP 104) viies setis 6:1, 6:4, 6:7(6), 6:7(3), 7:5. Võidule aitasid kõvasti kaasa ebareaalsena tunduvad 65 serviässa.

33aastane ameeriklane pidi arvukatele serviässadele vaatamata Belgia tennisistiga kõvasti vaeva nägema. Täpsemalt kolm tundi ja 46 minutit. Põnevust lisas ka asjaolu, et matš katkestati otsustavas setis vihma tõttu, kui Bemelmans juhtis 4:3. Seisul 5:5 Isner aga murdis ja kuigi belglasel oli viimases geimis veel murdepall, võitis servikahur kaks punkti järjest ja kindlustas edasipääsu.

John Isnerit peetakse põhjusega üheks maailma parimaks servijaks. Enim on ühes mängus serviässasid löödud lausa 113. See rekord kuulubki loomulikult samale mehele, kes virutas need ässad 2010. aastal prantslase Nicolas Mahuti vastu. Tõenäoliselt oli tegu kättemaksuga, sest aasta varem olid rollid vahetatud ja hoopis prantslane pommitas 103 ässa Sellest aga ei piisanud - Mahut kaotas mõlemad kohtumised.