Kui Inglismaa jalgpallikoondis peaks Venemaal toimuval MMil finaali pääsema, satuvad sealsed spordifännid keerulise valiku ette. Jalgpalliaasta tähtsaim matš toimub samaaegselt brittide jaoks üliolulise ja traditsioonilise Wimbledoni tenniseturniiri meeste finaaliga.

Jalgpalli maailmameister selgitatakse välja 15. juulil Eesti aja järgi kell 18, Wimbledoni finaalis pannakse pall mängu kaks tundi varem. Alati võib loota, et tennisefinaal saab kahe tunniga läbi, kuid see on pigem vähetõenäoline, sest kui võtta arvesse kõik alates 2002. aastast toimunud lõppkohtumised, on matši keskmine pikkus olnud kaks tundi ja 25 minutit. Samas mäletavad vanemad spordihullud 1984. aasta finaali, kui John McEnroe alistas Jimmy Connorsi tunni ja 20 minutiga.

Wimbledoni turniiri direktor Mick Desmond ütles, et talle oli juba 18 kuud tagasi teada, et finaalid suure tõenäosusega kattuvad. „Üllatav, et FIFA nihutas avavile kella 18 peale. Varem pole nad nii teinud, kuid see on nende valik,“ ütles ta. Tõsi, näiteks neli aastat tagasi algas finaal Eesti aja järgi kell 22, kuid ka ajatsoon oli hoopis teine.

Desmond kinnitas, et Wimbledonis ei hakata mitte kunagi oma ajakava muutma, isegi kui Inglismaa jalgpallurid peaks finaali pääsema. Brittide rahvusringhääling BBC näitab jalgpalli kanalil BBC One, tennis jääb BBC Two pärusmaaks.

Kui aga 15. juulil peaks Wimbledonis vihmane ilm olema, võivad matšid veelgi suuremas osas kattuda.