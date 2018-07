Madridi Reali jalgpalliklubis on käimas põnevad ajad. Eile õhtul toimunud koosolekul sai sisuliselt selgeks, et Cristiano Ronaldo lahkub klubist, kirjutab Marca.

Ühe laua taga said kokku Reali president Florentino Perez, tema parem käsi Jose Angel Sanchez ja Ronaldo agent Jorge Mendes.

Sanchez andis Mendesile teada, et nad on nõus oma staari maha müüma 100 miljoni euro eest ehk mehe eest loodetakse teenida sama palju raha, kui Portugali ründaja eest 2009. aastal maksti. Mendes lubas Reali bossidele, et nad saavad oma raha. Väidetavalt on Itaalia hiid Juventus valmis küsitava summa lauale käima. Torinos sõlmiks 33aastane Ronaldo neli aastat kestva lepingu, mille väärtuseks on 120 miljonit eurot.

Marca kirjutab, et veel enne eilset kohtumist oli üleval võimalus, et Ronaldo jätkab ikkagi Realis. Lõpuks jõuti ühisele järeldusele, et väravakütil on aeg lahkuda. Nii klubi juhid kui Mendes leppisid kokku, et Ronaldole antakse võimalus fännidega viisakalt hüvasti jätta ning ühtegi tüliõuna õhku ei jää.

Nii Marca kui paljud teised suuremad ajalehed on veendunud, et Ronaldo karjäär jätkub Juventuses, sest ta olevat Itaalia meistriga juba lepingutingimused kokku leppinud.