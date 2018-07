Vanaema räägib lapselapsele, et vaata, alati peab kõik ausalt ära rääkima, siis annab Jumal kõik andeks. Poiss tunnistab seepeale, et sõi salaja moosi ära ja sittus purki. Samal ajal tuleb vanaisa uksele, moosipurk käes ja ütleb kurja häälega vanaemale:

"Maitsesin - sitt mis sitt, aga sina ütled, et paneme vähe suhkrut!"