Eelmisel hooajal BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonda esindanud tagamängija Isaiah Briscoe on sõlmimas lepingut NBA klubiga Orlando Magic.

Sellest teatas oma Twitteri kontol kuulsamaid ookeanitaguseid korvpalliajakirjanikke Adrian Wojnarowski ESPNi allikale viidates. Ta lisas, et Briscoe jättis Magicu minilaagris endast hea mulje ning tal on seljataga väljapaistev hooaeg Eestis.

Free agent guard Isaiah Briscoe has agreed to a deal with the Orlando Magic, league sources tell ESPN. Briscoe, 22, impressed in a team mini-camp recently. He worked way back onto NBA radar after an outstanding season in Estonia.