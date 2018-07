Reisime viivuks tulevikku. 16. juuli. Jalgpalli MM on Musta merre suubunud ning lisaks rohketele penaltitele ning ülipõnevatele matšidele on ekraanilt kadunud ka õhtune doos Tarmo Tiisleri (49) häält. Aga nii hirmsatele asjadele pole veel tarvis mõelda, nii et tagasi olevikku! Muhe spordikommentaator jutustas Õhtulehele raamatutest, laulupeost, perekonnast, väsimusest ning muidugi jalgpallist.