Maailma parima jalgratturi Chris Froome’i dopingusaaga sai vahetult enne Tour de France’i algust läbi.

Sky tiimis sõitva Froome'i organismist leiti mulluse Vuelta ajal lubatust suuremas koguses Salbutamoli nimelist astmaravimit. Koostöös rahvusvahelise jalgrattaliiduga juhtumit uurinud Rahvusvaheline Antidopingu Agentuur (WADA) tunnistas aga lõpuks, et rikkumist polnud.

Seega saab britt hooaja tähtsaimal suurtuuril startida. Süüdistustest hoolimata tegi Froome mais kaasa ka Giro d’Italial ja suutis selle krobelisele algusele vaatamata võita. Parimaks tunnistati ta ka Vueltal. Seega hoiab ta korraga enda käes kõigi kolme suurtuuri võitu, viimati juhtus selline asi 35 aastat tagasi.

Astana proff Tanel Kangert leidis, et Froome’i vaidlus jättis rattaspordile korraliku pleki. „Kui otsustati, et ta on puhas poiss, siis las nii olla. Aga mulle ei meeldi, et sellised otsused võetakse vastu viimasel hetkel. Igal aastal tõmmatakse mingi vana asi enne Touri üles. Ajastus on tihti nii kehv, et see jätab meie alast halva mulje,“ ütles ta.

33aastane Froome on esikoha saanud kolmel järjestikusel Touril ja suurim favoriit on ta ka nüüd. Tõsi, ajalooliselt pole Giro võitjad Prantsusmaa velotuuril eriti säranud. Froome’i suurimad konkurendid on traditsiooniliselt Nairo Quintana ja Vincenzo Nibali, mängu võivad sekkuda ka Tom Dumoulin, Richie Porte, Romain Bardet ning Jakob Fuglsang.