Huvitav statistika: vaid Samuel Umtiti pole Prantsusmaa väljakumängijatest pealelööki sooritanud. Mängu lõpuni on veel veidi üle viie minuti.

Spreading it around...



Olivier Giroud's first shot of the game in the 76th minute means Samuel Umtiti is the only outfield player not to have a shot for #FRA.#URUFRA #WorldCup https://t.co/Y8mbOglYrt pic.twitter.com/iM1YKZZXPb