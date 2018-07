Kui portugallasest jalgpallistaar Cristiano Ronaldo tõesti Juventusesse läheb, siis teenivad ka tema eelmised koduklubid eesotsas Manchester Unitediga arvestatava rahasumma.

Tundub, et viis korda maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo üleminek Itaalia meisterklubisse muutub iga päevaga järjest tõenäolisemaks. Ka Juventuse vaikimine räägib nii mõndagi. Muidugi ei ole ametlikult midagi veel tehtud, kuid tundub, et portugallase aeg Madridi Realis on ümber saamas.

Kui üleminek teoks saab, teenivad kõik Ronaldo endised koduklubid tehingu pealt ka ise mõnusa summa. United müüs superstaari Hispaaniasse 2009. aastal 94 miljoni euro eest. Inglismaa klubiga liitus CR7 vaid 18aastasena Lissaboni Sportingust. Enne seda mängis ta Nacionalis. Kõik kolm saaksid portugallase üleminekust (väidetavalt u 120 miljoni euro eest) majanduslikku tulu.