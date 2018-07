Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rääkis esimest korda väravavaht Loris Kariuse peapõrutusest, mille ta Madridi Realile kaotatud Meistrite Liiga finaalis sai.

Sakslasest väravavaht naasis esmaspäeval Melwoodi, et alustada Liverpooliga hooaja ettevalmistust ja tõenäoliselt mängib ta homme ka sõpruskohtumises Chester FC vastu.

Jürgen Klopp kirjeldas Liverpoolfc.comile Kariuse seisundit järgnevalt: "Kõik on normaalne. Ma ei tea täpselt, mida inimesed situatsioonist arvavad. Ainus, mis saan öelda on, et tal oli mängus (Madridi Reali vastu - toim) peapõrutus. Ta ei saanud sellest loomulikult ise aru. Ta sai löögi pea pihta ja tundis seda, aga ei teadnud, et tal peapõrutus on. Nii see käib, tõenäoliselt on peapõrutuse saanud inimene viimane, kes sellest teada saab."

Liverpooli peatreeneri sõnul tuleb Kiievis toimunud finaal unustada. "Nii see on. Eksid Chesteri vastu, on see eksimus. Kui teed vea Meistrite Liiga finaalis, ei saa ka parima tahtmise juures seda muuta ja me kõik tahaksime. Löök mõjutas teda, 100%. Mis ülejäänud maailm asjast arvab ei huvita mind. Me ei kasuta seda vabandusena, vaid selgitusena."