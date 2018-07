Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras kaheksa-aastase võistluskeelu jooksjale Nikolai Vedehinile, kelle valdusest leiti 2016. aasta juunis piiriületusel spordis keelatud ainet erütropoetiini (EPO). Tegu on sportlase teistkordse dopinguvastase reegli rikkumisega.



Eesti Maksu- ja Tolliameti ametnikud viisid 2016. aasta juunis Nikolai Vedehini suhtes läbi reisija isiklike asjade läbivaatuse, kui ta saabus Vene Föderatsioonist Eesti Vabariiki. Selle käigus avastati sportlase valdusest muuhulgas ravim Aeprin Epoetin Alfa solution, mis sisaldab spordis keelatud ainet erütropoetiini. Sportlane ei suutnud Eesti dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile põhjendada spordis keelatud aine erandlikku valdamist.



Tavaolukorras tuleks määrata sportlasele nelja-aastane võistluskeeld. Kuna sportlane pani rikkumise toime temale kehtiva võistluskeelu ajal, tuleb teistkordse dopinguvastase reegli rikkumise eest määrata kaheksa-aastane võistluskeeld. Et asja arutamine venis sportlasest mitteolenevatel asjaoludel, pidas kolleegium mõistlikuks määrata karistus alates eelmise võistluskeelu lõppemisest. Nikolai Vedehini võistluskeelu viimane päev on 22. märts 2025.



“See on olnud meie jaoks esmakordne taoline juhtum – väga pikaldane, samas õpetlik,” kommenteerib Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk. “Võttis kaua aega, enne kui juhtumi üksikasjad meieni jõudsid ning saime alustada omapoolset menetlust. Samuti pikendas protsessi asjaolu, et sportlane ei ela Eestis ja istungid toimusid pika aja tagant. Sportlasel oli võimalus korduvalt tuua täiendavaid tõendeid spordis keelatud aine valdamise põhjuste kohta. Kuigi tegemist ei ole suure koguse keelatud ainetega, ajendas antud juhtum reguleerima järjepidevat infovahetust antidopingu agentuuri ja riiklike institutsioonide vahel, et tõhustada dopinguvastast võitlust.“



Edaspidise infovahetuse tõhustamiseks sõlmisid Eesti Antidoping ning Maksu- ja Tolliamet kevadel koostöölepingu, mille kohaselt edastab amet operatiivselt Eesti Antidopingule infot jõustunud väärteootsustest keelatud ainete kohta.