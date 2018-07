Endine Iirimaa meister 1500 meetri jooksus Andrew Walker sattus haiglasse intensiivravi osakonda, kui eelmisel nädalavahetusel sai ta autolt löögi.

41aastane iirlane on küll väljaspool otsest ohtu, kuid endine kergejõustiklane murdis liiklusõnnetuses oma roided ja rinnaluu. Lisaks said viga ta põrn, kopsud ja süda, kuid mees taastub hetkel operatsioonist.

Andrew Walker tõusis Iirimaa kergejõustikus esile 90ndate alguses koos kaksikvenna Keviniga. Ta oli 1997. aastal Iirimaa sisekergejõustiku meister ja läbis 2000. aastal ühe miili (1.6 km) ajaga 3:58:96. Andrew esindas Iirimaad ka juunioride Euroopa -ja maailmameistrivõistlustel.

Loodud on ka heategevuslik GoFundMe lehekülg, kus saab aidata iirlasel tasuda taastumiskulude eest. Eesmärgiks on koguda 40 miljonit eurot, millest on praeguseks täitunud veidi üle 8 miljoni. Vajuta SIIA, et lähemalt uurida.