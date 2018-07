Brasiilia jalgpallikoondislane Neymar on viimasel ajal suurema tähelepanu alla sattunud mitte suurepäraste esituste ja skoorimise vaid sukeldumiste ja platsil ringi aelemise eest. Belgia ründaja Romelu Lukaku on nüüd brasiillase kaitseks välja astunud.

"Neymar ei ole näitleja. Tal on kõvasti oskusi. Ta pole näitleja," kordas MMil neli väravat löönud belglane enne veerandfinaalmatši Brasiilia vastu. "Kaitsjad mängivad Neymari vastu jõulisemalt. Ma usun, et temast saab tulevikus maailma parim mängija. Mul on hea meel et saan tema vastu veel korra mängida," lausus Lukaku pressikonverentsil, portugali keeles muide.

Neymari mängustiili tõttu tehakse tema vastu muidugi keskmisest rohkem vigu (Neymari vastu on MMil FIFA kodulehe andmetel tehtud enim vigu, 23), ent 14 minutit murul aelemist on sellegipoolest liiga palju. Keskmiselt veedab brasiillane ühe vea kohta murul seega üle poole minuti.