2018. aasta kergejõustikuhooaeg võttis eile huvitava pöörde, kui Lausanne'i Teemantliiga etapil üritas üks Etioopia jooksjatest konkurendi pükse alla tõmmata.

5000m jooksu ajal komistas Etioopia jooksja Yomif Kejelcha konkurendi Selemon Barega otsa ja otsustas midagi selle osas ette võtta. Etiooplane haaras 18aastase Barega pükstest ja üritas neid alla või kaasmaalast tagasi tõmmata. Seda tehes kaotas aga Kejelcha ise tasakaalu ja kukkus. Selemon Barega lõpetas võistluse teisel kohal.

Craziness in Lausanne 5000m as one Ethiopian leader tries to pull another down by his shorts and ends up falling himself. pic.twitter.com/OcYSLZtJeO