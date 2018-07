Tavaliselt, kui on juttu Cristiano Ronaldo Madridi Reali jalgpalliklubist lahkumisest, piirdub see palgatõusuga ja portugallane jääb Hispaaniasse. Seekord on superstaari aeg Madridis aga tõesti läbi saamas.

Torino Juventuse endine tegevjuht Luciano Moggi andmetel on Cristiano Ronaldo Münchenis juba arstliku ülevaatuse läbinud ja Itaalia meistritega lepingu sõlminud.

Secondo me ha già firmato e fatto le visite a Monaco di Baviera #CR7 — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) July 4, 2018

Itaallane selgitas, et jõudis selle järelduseni peale "oluliste inimestega" rääkimist, eeldatavalt, kes on tehingule lähedal. Tehing peaks mõne tunni jooksul saama ka ametliku kinnituse.