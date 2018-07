Viljandi jalgpalliklubi Tulevik tegi suvise üleminekuakna raames esimese täienduse: käimasoleva hooaja lõpuni kestva laenulepingu alusel mängib Viljandi klubi kollases särgis senine FC Flora duubelrivistuse mängija, 19-aastane ründaja/poolkaitsja Kristjan Kask.



Oma jalgpalliteed TJK Legionis alustanud Kask liitus FC Flora noortesüsteemiga 2012. aastal ning on sellest ajast alates liikunud klubipüramiidi astmetel loogilist rada mööda. 2015. aastal Flora kolmandas meeskonnas debüteerinud, kuulus ta juba järgmisel aastal Flora duubelrivistuse ehk U21-meeskonna nimekirja. Mullu mängis Kristjan Kask FC Flora U21 eest Esiliigas 31 kohtumises ning lõi neis viis väravat. Tänavu täitis ta ka meeskonna kapteni rolli.



U19 rahvuskoondises on Kask pidanud 10 kohtumist ja löönud neis kaks väravat.



Plaani oma Premium Liiga tuleristsed just Viljandis saada, peab teistegi Eesti kõrgliigaklubide huviorbiidis olnud Kask kergelt tulnud otsuseks. "Viljandi Tulevik on viimastel aastatel jõuliselt näidanud, et siin usaldatakse noori mängumehi ja neile jagub ohtralt mänguaega," kommenteeris ta. "Mullu säras siin minu koduklubi-kaaslane Herol Riiberg ja suure sammu edasi tegi äsja Floraga liitunud Vlasi Sinjavski. Tänavu on Tuleviku oma noored teinud võimsa tõusu. Usun, et Viljandi õhustik ning head tingimused tööks, treenimiseks ja jalgpallile keskendumiseks tulevad kasuks mullegi. Annan endast kõik, et väärika klubi eest väärikalt esineda."



Andeka noore palluri liitumise üle tunneb heameelt ka klubi peatreener Sander Post, kes ütles, et Tulevikus ründava poolkaitsja rolli täitma hakkava Kristjan Kase liitumine annab Tulevikule juurde koosseisu sügavust ning ründemängu variatsioone.



"Kristjan on tubli ja külma peaga poiss, kel sihid paigas," kõneles Post. "Mul on hea meel, et ta oma algava karjääri esimesed tähtsad sammud just meie klubis teeb. Vajame oma meeskonda loomingulisi mängijaid, kes ei karda rasket tööd ning suudavad meie klubi ja inimestega kiiresti kohaneda. Kristjan on sellega lennult hakkama saanud ning usun, et teda ootab ees hea hooaeg kõrgliigas."



Ka Tallinna FC Flora spordidrektor Norbert Hurt tõi esile Kase tugevaid vaimseid omadusi. "Meie U21-meeskonnas kaptenipaela kandnud Kristjan Kask on liidrikohustustega väga hästi toime tulnud. Väljakul on ta jäänud silma tasakaaluka mängijana, kes suudab hoida keskvälja enda kontrolli all," rääkis Hurt ning lisas, et Kask on on mitmekülgne mängija, kes võib edukalt hakkama saada mitmel positsioonil. "Tema edasist arengut silmas pidades nägime, et tal on vaja mänge kõrgemal tasemel. Viljandi Tulevik on olnud meie mängijatele heaks arengukeskkonnaks, kus luuakse mängijatele head tingimused arenemiseks ja nende eest kantakse hästi hoolt," lausus Hurt.



Kase särginumbriks Viljandi Tulevikus saab 9. Esimene võimalus teda Tuleviku särgis näha võib avaneda juba 20. juulil, kui Premium Liiga 19. vooru mänguks sõidetakse kohtuma just nimelt Tallinna FC Floraga. Järgmine kodumäng seisab Tuleviku meestel ees aga 27. juulil Tallinna Kalevi vastu.