Jalgpalli MMil jõudis esimesena poolfinaali Prantsusmaa, kes alistas kaheksa parema hulgas 2:0 Uruguay.

Kohtumise esimene suurepärane väravavõimalus avanes prantslastele, kuid Kylian Mbappe - peaga söötis talle palli Olivier Giroud - ei suutnud üksinda olles karistusalas nahkkera Fernando Muslera selja taha põrutada. Mbappe üritas mõne meetri pealt palli peaga väravasse lüüa, kuid ajastas oma sooritust valesti ning löök läks üle Uruguay kindluse.

Matši avavärav sündis veidi enne poolajapausi. 40. minutil sai Raphael Varane oma peanupu vahele Antoine Griezmanni karistuslöögile ning Muslera oligi võimetu. Varane jaoks oli tegemist tema koondisekarjääri kolmanda tabamusega ning kõik need kolm väravat on tulnud just peaga.