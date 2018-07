Inglaste (ja ka paljude teiste vutisõprade) usk jalgpallijumalasse on taastatud! MMi kaheksandikfinaalis murti penaltiseeria võiduga Kolumbia vastu igivana needus ning 12aastase pausi järel jõuti kaheksa parema sekka. Edu valemi üks olulisemaid tegureid on kapten Harry Kane. Lõppenud klubihooajal 37 Inglismaa kõrgliiga mängus 30 väravat kõmmutanud Kane näitas, et ta on üks maailma ohtlikumaid ründajaid. MMil on tal kolme matšiga kirjas kuus tabamust, millega vaigistas 24aastane vutimees ka kõige suuremad skeptikud. Lisaks individuaalsele särale on Kane eredalt helkima aidanud kogu Inglismaa koondise. Aastate pikkune kriitika Kolme Lõvi (Inglismaa koondise hüüdnimi – J.J) suunas on asendunud mõõduka optimismi ja lootusega. Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate (vasakul) usaldab Kane´i kasvõi kinnisilmi. (Anton Denisov / Sputnik)

Heidame pilgu minevikku - kuidas on Kane'ist, läbi aegade noorimast Inglismaa vutikoondise kaptenist MMil, saanud juba nõnda küps liider? Etteruttavalt võib öelda, et antud loo kangelase edu taga pole loodusime, vaid kõva ja sihipärane töö soovitud eesmärgi suunas.

Andekas väravavaht Esimesed sammud vutiväljakul tegi Kane juba noores eas. Kuueaastasena läks ta Ridgeway Roversisse katsetele. Muide, samast tiimist sai tuule tiibadesse ka David Beckham. Harry jäi kohe treeneritele silma, kuid mitte ründajana, nagu praegu harjunud oleme.



„Valmistusime löögiharjutuseks ja uurisin, kes tahaks väravasse minna. Väike poiss (Kane) tõstis käe ja ütles kindlalt, et tema läheb. Andsime talle kindad ja siis hakkas juhtuma. Ta tegi fantastilisi tõrjeid,“ meenutas endine Roversi treener ja praegune Tottenhami skaut Dave Bricknell esimest mälestust Kane'ist. „Rõõmustasin, olime endale väravavahi leidnud.“ Nii lihtsalt aga ei läinud. Treener sai vihje, et noormehel on platsil veelgi rohkem potentsiaali. „Proovisime teda väljakul ja ta põrutas väravaid paremalt, vasakult ja keskelt. Nii et temast sai hoopis meie keskründaja,“ rääkis Bricknell. Kane'ist sai Roversi konkurentsitult resultatiivseim pallur ning ta jäi silma Londoni Arsenalile. „Kuigi Harry oli kuueaastane, suutis ta lüüa nagu 10-11aastane,“ kiitis Bricknell hoolealust. Mõne ajapärast liituski Kane Arsenaliga. „Kui esmakordselt Harry't nägin, siis tundus ta väga hea puurivaht. Aga tema kirg oli väravate löömine,“ sõnas Arsenali akadeemia endine treener Alex Welsh. „Olen täiesti kindel, et sellepärast on ta ka suurepärane ründaja. Ta teab täpselt, mis väravavahile ei meeldi. Ta lööb kiiresti, kui väravavaht pole veel valmis. Ta võib lüüa ümber mängijate või läbi jalgade. Kõiki neid asju väravavahid ei salli,“ lisas Welsh. Kane tõusis ka Arsenalis üheks edukamaks väravakütiks, kuid sellele vaatama jäi koostöö üürikeseks. Bricknell ei tea siiani täpselt, miks 11aastane tulevikulootus Londoni tippklubist minema saadeti. Tottenham ulatas päästerõnga Korraks proovis ta õnne ka Watfordis, kuid seegi trett jäi lühikeseks. Pärast tagasilööke võttis teismelise Kane'i enda tiiva alla Tottenham. „Tahaksin öelda, et ta oli meeskonna silmapaistvaim mängija, kuid siis valetaksin. Ta polnud isegi esikolmikus,“ kirjeldab endine Tottenhami noortetreener Alex Inglethorpe esimest kokkupuudet 13aastase Kane'iga. „Tal oli suurepärane tehnika, oskus sööta ja löögile jõuda, aga temas nappis auahnust.“ Ilmekas näide Kane'i tagasihoidlikkusest lõi välja ühes karikamängus, kus ta palus end pingile jätta, sest üks tema tiimikaaslastest olla paremas hoos. Tagantjärgi saab öelda, et alalhoidlikuks inglasele saatuslikuks ei saanud. Tottenhamis nähti Kane'i potentsiaali ning juba noores eas sai ta vanematega koos tähtsates mängudes mütata. Andeka vutihuvilise pead ei ajanud sassi isegi kurikuulus puberteet. „Jalgpall oli ainus, mis ta mõtteis pidevalt keerles,“ kinnitas Kane´i lapsepõlvesõber ja meeskonnakaaslane Luke Robinson. „Kui oled 15-16aastane tekivad tüdrukud, alkohol ja peod. Aga Harry käis pargis jooksmas, jalgpalliharjutusi tegemas või mängu vaatamas. Ta õppis jalgpalli kogu aeg, 24/7.“ Kane oli juba kooliajal kaaslastest sportmängudes andekam, kuid sellele vaatamata suutis ta kahe jalaga maapeale jääda. „Ta oli ka väga hea kriketimängija. Aga päriselt armastas ta jalgpalli,“ meenutas Kane´i kehalise kasvatuse õpetaja Mark Leadon. „Ta polnud primadonna, vaid andis endast tundides alati maksimumi. Kui mõned õpilased peavad end teistest paremaks, siis tema kindlasti mitte.“ Tänasel Inglismaa kaptenil oli vaid üks siht – saada heaks jalgpalluriks. „Ta polnud peaga mängus väga hea ning vasak jalg oli samuti nigel. Aga ta oli iseendale kõige parem treener,“ arutles Inglethorpe. „Ta tahtis alati kauemaks trenni jääda, veel mõned pealelöögid teha. Minu ülesanne oli lihtne - pall põõsast ära tuua.“ Kõva töö kandis vilja ning vajaka jäänud mänguelemendid jõudsid ajapikku järgi. Inglethorpe sõnutsi hakkas Kane nooretiimis suuremat rolli kandma umbes 16aastasena. Seejärel laenati ründaja juba Tottenhamist välja, et ta sa saaks sobival tasemel kogemusi ka meeste seas. Valus debüüt ei heidutanud Kane'i CV-st leiab erinevate madalamate liigade satsid nagu näiteks Leyton Orient ja Milwall, aga ka tuntumad meeskonnad Norwich ja Leicester. Debüüdi Tottenhami eest tegi ta 18aastasena. Harry Kane tegi Tottehnami eest debüüdi 2011. aasta augustis, vähem kui kuu pärast 18ndat sünnipäeva. (REUTERS/Stefan Wermuth) Noor ründaja sai platsile 2011.aasta 25. augustil Euroopa liiga eelringi mängus Heartsi vastu. Kane teenis penalti, kuid eksis ise lööma minnes. Mäng jäi 0:0 viiki. Korduskohtumine võõral väljakul õnnestus Tottenhamil siiski 5:0 võita. Vaatamata väiksele tagasilöögile usaldati Kane'i veel samal aastal mitmes partiis, kuniks ta taas laenule anti. Lõplikult jäi ta Tottenhami paikseks hooajast 2013/14. Edasine on juba ajalugu. Tänaseks on Kane 153 Premier League´i mängus löönud 108 väravat. Inglismaa koondises tegi ta debüüdi 2015. märtsis ning numbrid on ilusad – 27 matšiga on kirja läinud 19 tabamust. Tasub märkida, et Kane on skoorinud Eestimaa pinnal. 2012. aasta U19 EMil lõi ta Kadrioru staadionil alagrupimängus Prantsusmaa vastu võiduvärava ning aitas Inglismaa lõpuks poolfinaali. „Kunagi mänguväljakul palli taga ajades tahtsid kõik olla David Beckham. Nüüd soovib iga väikemees saada Harry Kane´iks,“ tõdes Robinson tabavalt. *** Kane saatis sotsiaalmeedia pikalt Harry Kane kuulus Inglismaa koondisse ka kaks aastat tagasi peetud EMil, kus nii temal kui ka meeskonnal säravaid mälestusi pole. Toonaselt suurturniirilt sai ründaja aga väärt õppetunni. „Olin EMi eel ja selle ajal väga elevil. Jälgisin pidevalt Twitterit ja erinevaid ajalehti. Tahtsin näha, mida minust kirjutatakse, aga sellel oli negatiivne efekt. Lugesin liiga palju ja hakkasin üle mõtlema,“ tunnistas Kane, kes tänavusel MMil end sotsiaalmeediast välja lülitas. „Üritan sellega kokku puutuda nii vähe kui võimalik.“ Lisaks ei jälgi ta liiga pingsalt ka vastaste mänge, vaid üritab turniiri jooksul pea selgena hoida. „Tunnen, et kui mõtted on klaarid, siis mängin paremat jalgpalli. Olen vaadanud vaid mõnda MMi kohtumist. Üritan peamiselt keskenduda enda mängule ja tegemistele,“ arutles ründetuus. Siiani on plaan hiilgavalt töötanud. Kane on löönud kolme mänguga kuus väravat ning Inglismaa jõudnud veerandfinaali. Nüüd tuleb vastamisi minna Rootsiga, matš algab täna õhtul kell 17. *** Harry Kane Sündinud: 28.07.1993 Walthamstowis Pikkus: 188 cm Kaal: 86 kg Positsioon: ründaja Profikarjäär: 2009-... Tottenham Hotspur 150 mängu 108 väravat 2011 Leyton Orient (laenul) 18/5 2012 Millwall (laenul) 22/7 2012-2013 Norwich City (laenul) 3/0 2013 Leicester City (laenul) 13/2