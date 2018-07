Jalgpalli MMi veerandfinaalis 0:2 Prantsusmaale kaotanud Uruguay koondise kapteni Diego Godini arvates ei tohiks väravavaht Fernando Muslerat tema eksimuse pärast turjast sakutada.

Uruguay oli 0:1 kaotusseisus, kui Antoine Griezmanni õhus siksakke teinud kauglöök täpselt Muslera poole lendas. Kogenud puurivaht oli küll õiges kohas, kuid pall põrkas tema kätest väravasse.

"Me kõik teeme vigu. Teinekord on tema meid imeliste tõrjetega päästnud, me ei tohiks tema peale pahased olla," sõnas klubileiba Madridi Atleticos teeniv Godin Uruguay meediale.

Ta lisas, et nii tema kui ka tema meeskonnakaaslased andsid endast Prantsusmaa vastu kõik. "Tegime suurepärase MMi ning me ei pea noruspäi lahkuma," ütles Godin.