Täna Brasiilia jalgpallikoondise kaptenipaela kandnud Miranda sõnas pärast kaotust MMi veerandfinaalis Belgia vastu, et mõistagi pole sambamehed allajäämise üle õnnelikud.

Brasiilia jäi juba avapoolajal Fernandinho omaväravast ja Kevin De Bruyne'i pommlöögist 0:2 kaotusseisu ning kuigi Renato Augusto lõi 76. minutil ühe tabamuse tagasi, polnud ladinaameeriklased rohkemaks suutelised.

"Kahjuks pole tulemus see, mida me tahtsime. Lahkume MMilt kurvadena," ütles Miranda. "Kaotasime suurepärasele meeskonnale ning õnnitlen Belgiat. Nad suutsid oma võimalused ära kasutada."

33aastane kapten Miranda lisab: "Me ei lahku MMilt noruspäi, sest andsime endast kõik. Nagu ütlesin meeskonnakaaslastele väljakul: "te olete noored mehed, kellel on palju talenti." Olen kindel, et nad võidavad üks päev MMi."