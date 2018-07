"Jalgpallis on juhuslikkuse faktor, kuid mulle ei meeldi rääkida õnnest. Ma ei usu sellesse," lausus Tite mängujärgsel pressikonverentsil.

"Õnnetusi ja juhuseid juhtub vahel. Ja täna (eile - toim) oli üks neist päevadest. Seda on valus öelda. Ma ei taha sellega Belgiat õõnestada, nad on suurepärane meeskond. Aga juhus oli meie vastu õel. Seda on raske aktsepteerida."