Belgia jalgpallikoondis tõestas eile oma kvaliteeti, kui alistas MMi veerandfinaalis 2:1 Brasiilia.

"See mäng pani meid korraikult proovile, sest Brasiilia rünnak on väga tugev," lausus võiduvärava autor Kevin De Bruyne. "Mängisime perfektse avapoolaja. Teadsime, et nad loovad palju olukordi, aga võtsime riski ja jätsime kaks meest kõrgele üles. Teisel poolajal nad kohandasid oma süsteemi."

"Tahan anda kogu au nendele, kes tegelesid kaitsetööga. Tänu neile suutsime vaid kolme mehega ees asjad ära otsustada. Meil oli plaan ja täitsime oma ülesanded nii hästi kui võimalik. Täna (eile - toim.) see toitis. Tiitlini on veel käks mängu minna!"

Belgia kohtub poolfinaalis läänenaabri Prantsusmaaga.