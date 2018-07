Epeevehkleja Erika Kirpu sai kolm nädalat enne MMi teada, et ei sõidagi tiitlivõistlusele, sest alaliidu juhatus otsustas reegleid painutada ja lisas nelikusse värske Euroopa meistri Katrina Lehise. See ajas Kirpu ja tema lähedased mõistetavalt tigedaks.

Kodakondsuse küsimust reguleerib rahvusvahelise vehklemisliidu (FIE) põhikirja punkt 9.2. Tähtsaim nüanss asja juures on see, et sportlasel peab olema taskus esindatava riigi pass, pelgalt spordiala-siseselt ei saa maad vahetada (see tähendab, et omad ainult Eesti passi, aga esindad vehklemissaalis mingit muud riiki). Kuivõrd Eesti riik ei aktsepteeri topeltkodakondsust, siis peaks Kirpu esmalt Eesti passist loobuma.