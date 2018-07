Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käit (20) lõi Fulhami esindusmeeskonna kasuks treeningmängus Crawley Towni võrku värava.

Algkoosseisu kuulunud ja Fulhami Twitteri põhjal eeldatavasti ründajana tegutsenud Käit skooris 23. minutil Norra koondislase Stefan Marius Johanseni söödust. Too tabamus tegi mänguskooriks 1:1.

23' Goal - Fulham.



A lovely ball by Johansen finds Käit in the box, who turns beautifully and places the ball past the Crawley keeper.



Fulham 1 - 1 Crawley.