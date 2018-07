USA korvpallur Tyler Honeycutt (27), kes möödunud hooajal esindas Moskva Himkit, hukkus Sherman Oaksis (California) toimunud tulevahetuses Los Angelese politseiga.

USA telekanali ABC7 teatel algas sündmus nõnda, et politsei sai kohaliku aja järgi eile õhtupoolikul kõne Honeycutti emalt, kes ütles, et tema poeg käitub veidralt. Kui ametivõimud asja uurima läksid, avas korvpallur ootamatult tule. Politsei vastas samaga.

Politseinikel ei õnnestunud mehega pärast tulevahetust suhelda, mistõttu murdis SWAT ühel hetkel majja sisse ja leidis eest laiba. Ükski politseinik viga ei saanud. Täpsemat infot praegu asja kohta avaldatud pole.

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available