27aastane Saksamaa rannavõrkpallur Kira Walkenhorst avaldas rõõmusõnumi: tema perre sünni laps! Sportlane ise rase ei ole, vaid last kannab tema abikaasa ja treener Maria.

Walkenhorst teatas 2016. aastal, et on lesbi. Aasta hiljem abiellus ta Maria Kleefischiga. Samal ajal ootab last ka Walkenhorsti pikaaegne vollepartner Laura Ludwig. Ühekoos võitsid nad 2016. aasta Rio olümpia ja 2017. aasta MMi.