Eesti rahvusmeeskonna liikme Andrus Raadiku klubikarjäär jätkub Soomes Savo Volley ridades. Kaks viimast hooaegas Sampo Volley meeskonnas mänginud nurgaründaja sõlmis klubiga aastase lepingu. Savo Volley loodi 2017. aastal koostöös mitme klubiga, sealhulgas Sampoga, kes meistriliiga tasemel mängimisest loobus.



Raadik sõnas volley.ee-le, et tegelikult toodi leping nii-öelda üle, sest Sampoga oli kokkulepe juba varasemalt sõlmitud. "Alla ikka kirjutasin uuele, aga tegelikult oli kokkulepe juba olemas. Paberil on meil tugev meeskond, aga see on vaid paberil. Nüüd tuleb tööd teha, et ka väljakul end tõestada. Koosseis on kõva," kommenteeris mängumees ja lisas, et erinevalt kahest eelmisest aastast tuleb mänguaja eest võitlema hakata.

"Pigem vaatan, et üldse väljakule pääsen. Nüüd on konkurents kõva - Antti Siltala ja kaks nooremat nurka. Üks neist ka päris hea. Ja no Olli-Pekka Ojansivu diagonaalründajana. Nii et ei usu enam, et 60 tõstet saan mängus (nagu eelmistel hooaegadel-toim), kui peaks platsile pääsema. Aga mulle see meeldib, et konkurents on meeskonnas," lisas nurgaründaja.