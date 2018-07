Inglismaal Silverstone'i ringrajal sõidetud vormel-1 MM-sarja etapi kvalifikatsiooni võitis Lewis Hamilton (Mercedes), kes alustab homset võidusõitu parimalt stardikohalt.

Hamilton edestas õige napilt Ferrari mehi Sebastian Vettelit ja Kimi Räikköneni, kes kaotasid britile vastavalt 0,044 ja 0,098 sekundiga. Neljas oli Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas, kes jäi parimale alla 0,325 sekundiga.

Esikümnesse mahtusid täna veel Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas), Romain Grosjean (Haas), Charles Leclerc (Sauber) ja Esteban Ocon (Force India).

