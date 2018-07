Jalgpalli MMi kaheksandikfinaalis Prantsusmaa vastu Uruguay väravasuul seisnud ning prantslaste teises tabamuses peasüüdlaseks olnud Fernando Musleral on selja taha jäänud elu kõige raskem nädal.

Pärast reede õhtul saadud kaotust hakkasid Lõuna-Ameerika meedias ringlema uudised, milles vihjati, et Muslera perekonda on mängule eelnenud nädala jooksul tabanud kaks traagilist sündmust. Seda kinnitas ajalehele El Pais Muslera lähisugulane, kelle sõnul suri laupäeval väravavahi onu ning esmaspäeval tema vanaema, vahendab ERRi spordiportaal.

"Toetus, mida olen saanud oma meeskonnakaaslastelt, perekonnalt, sõpradelt ja inimestelt, kes pole isegi uruguailased, aga on võtnud vaevaks mulle kirjutada - see teeb mu rõõmsaks, sest nad teavad, kui raske on mul olnud," sõnas Muslera pärast kaotust.