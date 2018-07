Venemaal jätkuval jalgpalli MMil selgus kolmas poolfinalist, kelleks on Inglismaa. Britid said veerandfinaalis kindlalt 2:0 jagu Rootsist.

Ettevaatlikult alanud matši avavärava lõi keskkaitsja Harry Maguire (30. minutil), kes saatis peaga võrku nurgalöögist tulnud palli. Tegemist oli 25aastase mehe esimese väravaga Inglismaa koondise särgis.

4 - Harry Maguire is the fourth player to score his first England goal in a World Cup knockout match, after Alan Mullery, David Platt and Rio Ferdinand. Timely. pic.twitter.com/PJN0Ust6mX — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2018

Teisel poolajal suurendas inglaste edu Dele Alli (59. minutil), kes lõpetas täpse pealöögiga ilusa kombinatsiooni ja Jesse Lingardi tsenderduse. Rootslastel tekkis küll paar head väravamomenti, kuid inglaste väravasuul tegi kindla esituse Jordan Pickford.

Inglismaa jaoks on tegemist alles kolmanda korraga ajaloos, kui MMil nelja parema hulka pääsetakse. Esakordselt õnnestus see 1966. aastal, kui lõpuks ka maailmameistriks tuldi, teistkordselt jõuti poolfinaali 1990. aastal, kuid toona lõpetati turniir neljandana.

5 - Dele Alli is the fifth different player to score a goal for England at the 2018 World Cup, their joint-most in a single edition of the tournament (also 1954, 1998 and 2002). Variety. #ENG #SWEENG #WorldCup pic.twitter.com/5uaSOea7wu — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2018

Inglismaa läheb 11. juulil Moskvas toimuvas poolfinaalis vastamisi kas Venemaa või Horvaatiaga, kes kohtuvad omavahel täna kell 21. Päev varem Peterburis toimuvas poolfinaalis mängivad Prantsusmaa ja Belgia.