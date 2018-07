Inglismaa jalgpallikoondis võitis MMi veerandfinaalis 2:0 Rootsit ja jõudis 28aastase pausi järel nelja parema hulka, kus kohtutakse kas Venemaa või Horvaatiaga. Toome lugejateni matši võtmeisikute mängujärgsed kommentaarid:

Inglismaa kapten Harry Kane: "Teame, et meid ootab ees suur mäng: poolfinaal. Kuid tunneme ennast hästi ja enesekindlalt. Alustame jälle algusest ja tean, et fännid on meiega. Vaatame hiljem fännivideosid ja naudime seda. Tahame, et meie riik end uhkelt tunneks."

Harry Kane. (PA Wire / Scanpix)

Avavärava autor Harry Maguire: "Tundsime, et valdasime palli ja kontrollisime mängu. Teise poolaja lõpus muutusime siiski veidi lohakaks. Oleme standardolukordade nimel palju tööd teinud, need on väga tähtis osa mängust. Jesse Lingardi sööt ja Dele Alli löök (teine värav - toim) oli trennis harjutatud kombinatsioon."

Harry Maguire. (AP/Scanpix)

Mängu parimaks valitud Inglismaa väravavaht Jordan Pickford: "See ongi jalgpalli mõte: olla maailma suurimal areenil. Ma ei pane kunagi endale pingeid peale, vaid naudin seda hetke. Tahan saada nii heaks mängijaks, kui suudan. Kriitika muudab mind ainult tugevamaks."

Jordan Pickford. (AP/Scanpix)

Rootsi peatreener Janne Andersson: "Ma pole kindel, kas tegime midagi valesti. Vastane oli väga hea ja me ei näidanud päris oma tippesitust. Otsustavaks saavad väikesed asjad. Väga raske on lüüa väravat meeskonnale, kes seisab kaitses viie mehega. Usun, et Inglismaa on piisavalt tugev, et tulla maailmameistriks. Nad on tugevad ja hästi organiseeritud. Tahan kiita nende meeskonda ja treenerit."