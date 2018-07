Kaia Kanepi jaoks on tänavune Wimbledoni tenniseturniir lõppenud. Üksikmängus avaringis konkurentsist langenud Kanepi jõudis paarismängus koos sakslanna Andrea Petkoviciga teise ringi. Täna sai siiski ka see teekond läbi.

Kaheksandal väljakul kaotati 4:6, 4:6 Bethanie Mattek-Sandsile (USA) ja Lucie Safarovale (Tšehhi). Võitjaid ootab kolmandas ringis tšehhitaride Andrea Sestin Hlavackova ja Barbora Strycova duo.

The team that selfies together, wins together. @matteksands and 🇨🇿 @luciesafarova move into R3 of #Wimbledon with a 6-4, 6-4 victory over Kanepi/Petkovic!



📷: @matteksands