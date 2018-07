Kaia Kanepi lausus pärast Wimbledoni paarismängu teise ringi kaotust, et tahaks selle nädala võimalikult kiiresti selja taha jätta. Kuigi vahepeal on koos Andrea Petkoviciga peetud kaks matši, on tal endiselt kibedalt meeles üksikängu avaringi kaotus maailma 102. reketile Sara Sorribes Tormole.

"Ootan juba, et järgmine aasta tagasi tulla. Seda aastat ei taha väga mäletada," lausus Kanepi. "Esimeses ringis oleneb, kellele ja kuidas kaotada. See ei olnud hea kaotus."

Refereeritud artikli täisteksti loe Delfist