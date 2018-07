Kodusel jalgpalli MMil veerandfinaalis Horvaatiale kaotanud Venemaa koondis sai turniiri käigus rohkelt tunda ka riigijuhtide toetust. Peaminister Dmitri Medvedjev külastas pärast kohtumist Venemaa riietusruumi, president Vladimir Putin helistas koondise peatreenerile Stanislav Tšertšessovile enne ja pärast matši.

"Putin õnnitles meid väga hea mängu puhul. Ta ütles, et see, mida platsil näitasime, oli suurepärane. Vastasin talle, et oleme väga pettunud. Ent seepeale sõnas ta julgustuseks, et peaksime hoidma oma silmad lahti ja tegema järgmise sammu," vahendas Tšertšessovi sõnu portaal Goal.com.

54aastase lootsi leping Venemaa jalgpalliliiduga lõppeb augustis. "Ma ei taha mdagi ennustada. Meeskond on muutuste faasis," ütles Tšertšessov.

Venemaa kaotas Horvaatiale penaltiseerias. Normaalaeg lõppes 1:1, lisaaeg 2:2.