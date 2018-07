Horvaatia jalgpallikoondise keskkaitsja Domagoj Vida ja endine koondislane Ognjen Vukojevic lindistasid pärast võitu Venemaa üle video, mis ajas paljud idanaabrid närvi.

"Au Ukrainale! See võit on pühendatud (Kiievi) Dinamole ja Ukrainale. Davai, davai! Edasi, Horvaatia," hõiskavad mehed videos, mida on võimalik näha SIIT.

"Au Ukrainale!" on Venemaa agressiooni vastu võidelnud Ukraina sõdurite sõjahüüd. Kiievi Dinamo mainimine polnud juhuslik - nii Vida kui ka Vukojevic mängisid pikalt just seal klubis. Vida esindas Dinamot aastatel 2013-2018 ja Vukojevic 2008-2015. Praegu töötab Vukojevic Dinamo skaudina.