Horvaatia jalgpallikoondise väravavaht Danijel Subasic vigastas MMi veerandfinaalis Venemaaga reie tagalihast, aga suutis kohtumise lõpuni mängida. Penaltiseerias tõrjus ta Fjodor Smolovi löögi ja aitas Horvaatia poolfinaali.

Horvaata kapten Luka Modric ütles, et Subasiciga on kõik korras. "Kõige tähtsam, et ta suutis lisaajal edasi mängida. Ma pole kindel, kuidas see vigastus talle mõjus, aga penaltiseerias oli tema tõrje suurepärane. Ta ütles mulle, et kõik on okei. Jumal tänatud, et temaga kõik korras on," vahendas Modrici sõnu ESPN.

Suure tõenäosusega saab Subasic kaasa teha ka poolfinaalis, kus Horvaatia kohtub kolmapäeval Inglismaaga.

"Palusin treenerilt, et ta mu väljakule jätaks. Mul oli veidi valus, aga ma ei tahtnud platsilt lahkuda. Meil on neli päeva aega, et taastuda. Nüüd tahame 1998. aasta tulemuse ületada. Kõige parem, kui saaksime finaalis Prantsusmaaga mängida," ütles Subasic.

20 aastat tagasi kaotas Horvaatia MMi poolfinaalis 1:2 just Prantsusmaale. Lõpuks saadi kolmas koht, pronksimatšis alistati 2:1 Holland.