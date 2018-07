Venemaal peetaval jalgpalli MMil Hispaaniat juhendanud Fernando Hierro teatas, et ei jätka koondise juures, kirjutas BBC.

Lisaks ajutisele peatreeneri tööle paneb Hierro maha ka Hispaania jalgpalliliidu spordidirektori ameti. Vutiliidu avalduses seisis, et endine Madridi Reali kaitsja loobus võimalusest spordidirektorina jätkata ja otsib uusi väljakutseid.

50aastane Hierro sai Hispaania peatreeneriks 13. juunil ehk vahetult enne MMi algust. Senine juhendaja Julien Lopetegui võttis jalgpalliliidu teadmata vastu Madridi Reali peatreeneri positsiooni ja vallandati.

Hispaania teekond lõppes MMil kaheksandikfinaalis, penaltiseeria järel jäädi alla Venemaale.

"Püüdsime endast parima anda, aga see on jalgpall. Ei saa rääkida, et oleksime kokku vajunud," rääkis Hierro pärast kaotust Venemaale.