Kaunase Žalgrise korvpalliklubi täiendas ridu kogenud ameeriklase Nate Woltersiga. 27aastane Wolters sõlmis esialgu lepingu üheks hooajaks. Kui pooltel on huvi, võidakse kontrahti aasta võrra pikendada.

Mängujuhina tegutsev 193 cm pikkune Wolters on NBAs esindanud Milwaukee Bucksi, New Orleans Pelicansi ja Utah Jazzi. Euroopas on ta kuulunud Istanbuli Besiktasi, Belgradi Crvena zvezda ja Chaloni ridadesse.

Viimati jäi Woltersi saagiks Prantsusmaa meistriliigas keskmiselt 16,3 punkti ja 6,2 resultatiivset söötu.

"Otsisime head meeskonnamängijat ja Nate Wolters on seda kindlasti. Ta on hea kaitsemängija ja mängujuhi kohta pikka kasvu. Ta on varem Euroliigas mänginud ja teab, mis teda ees ootab," vahendas Žalgirise koduleht peatreener Šarunas Jasikeviciuse sõnu.

Žalgris on sel suvel sõlminud lepingud Thomas Walkupi, Marius Grigonise ja Martinas Gebeniga, ilma ollakse jäädud aga Kevin Pangosest, Vasilje Micicist ja Martynas Sajusest.