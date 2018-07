Inglismaa jalgpallikoondis on mõneti vastu ootusi tänavusel MMil jõudnud poolfinaali. Ilusate võitudega on mängijad kõvasti enesekindlust kogunud.

"Tuleb väga raske mäng. MMi poolfinaali ei saagi kerge olla, kuid oleme selleks valmis," sõnas veerandfinaalis Rootsi vastu teise värava löönud Dele Alli enne poolfinaali Horvaatiaga.

Ta jätkas: "Kuigi midagi ei tule lihtsalt, siis oleme enesekindlad. Senine turniir on näidanud, et ükskõik, kelle vastu mängime, läheme me võitma ja see õnnestub. Peamegi mõtlema vaid sellele, et jõuaksime finaali."

Inglismaa ja Horvaatia poolfinaal peetakse tuleval kolmapäeval kell 21. Päev varem selgub esimene finalist, kui vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Belgia.