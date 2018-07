Nüüdseks on usk mõistagi taastunud. Vähem kui kaks aastat pukis olnud Gareth Southgate on hea suhtleja, kes meeldib nii kohalikele ajakirjanikele kui ka rahvale, kuid nagu tulemused näitavad, veel parem treener. Ühest küljest muidugi taktikaliselt, aga teisalt ka psühholoogiliselt. Ta on vorminud inglastest meeskonna suure M-iga, mille kasutegurit oleme näinud eelkõige pingelistes matšides Tuneesia ja Kolumbiaga.

„Kõik mängijad on Inglismaa fännid,“ osutab Southgate ühele olulisele nüansile. „Mõned neist on käinud lausa finaalturniiridel kaasa elamas (nt Maguire 2016. aasta EMil - M.T.). Nad kandsid koondisesärki lastena ja kannavad seda nüüd uhkusega mängijatena.

See pole alati nii olnud. Ütlesin neile umbes 18 kuud tagasi, et edu koondisega kaalub üle mistahes saavutused klubijalgpallis. Usutavasti hakkab see meestele nüüd kohale jõudma.“

Aastatel 2013-16 Inglismaa U21 meeskonda juhendanud treener lisab: „Grupp on väga ühtehoidev. Paljud neist on koos noortekoondistes mänginud ning nad on suutnud klubide vahelised vastasseisud koondiseukse taha jätta.“

Veerandfinaal Rootsiga kinnitas taas, et praegune Inglismaa kujutab endast standardolukordades suurt ohtu. Ashley Youngi nurgalöögile järgnenud Maguire'i täpne pealöök (30. min) oli nende MMi kaheksas seisva palli situatsioonist löödud värav. Alli 2:0 tabamus (59. min) seevastu alles kolmas, mis võlutud jooksvast mängust.

Võib arutleda, kas Inglismaad üldse on MMil veel korralikult proovile pandud, kuid Rootsi peatreener Janne Andersson näeb inglastes meistripotentsiaali: „Inglismaa on kindlasti piisavalt hea, et MM võita. Võimas ja hästi organiseeritud meeskond, kes ei anna vastastele palju variante.“